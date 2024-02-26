100 миллионов россиян смогут получать современный банковский сервис рядом с домом

В понедельник, 26 февраля, ВТБ анонсировал масштабные изменения к 2026 году: удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг до 100 миллионов россиян. Количество отделений банка вырастет на 40%, а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов.
Заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков рассказал, что сегодня банк представлен в 79 регионах страны, а его отделения охватывают более 50 миллионов человек в городах с населением от 100 тысяч.
Планируется развивать выездной канал обслуживания. Уже в этом году число курьеров-менеджеров увеличится в полтора раза, а их география работы расширится до 3,5 тысяч населенных пунктов.
Ожидается, что к 2026 году услугами курьеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков. Для 80% пользователей курьерская доставка продуктов и сервисов будет осуществляться в течение 24 часов. Большинство курьеров будут работать из специальных центров (хабов) в крупных городах.
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