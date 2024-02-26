Калужская область опустилась на 29 место в рейтинге доступности бензина

Результаты исследования за январь в понедельник опубликовало агентство «РИА Новости».

За среднюю зарплату калужанин может купить в месяц 1064 литра бензина АИ-92. За год этот вид топлива подорожал на 5,8%.

В прошлом году в аналогичном рейтинге Калужская область занимала 26 место.

В лидерах оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (2589 литров), Москва (2278) и Чукотский автономный округ (2160).

На последних строках рейтинга Ингушетия (598 литров), Дагестан (647) и Чечня (660).