Более 432 миллиардов рублей заработала за год группа ВТБ

- 2023 год стал для нас рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов, - рассказал первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. - Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год, выполнены. Высокий уровень прибыльности достигнут на фоне роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы «Открытие» в ВТБ. Важным этапом стала принятая в декабре 2023 года Стратегия развития на период 2024-2026. Реализация новой стратегии позволит нам повысить уровень прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости.

По итогам прошлого года активы группы увеличились на 20,5% и достигли 29,4 триллиона рублей. Объем совокупного кредитного портфеля составил 21 триллион (+ 21%). Кредиты физлицам - +24,6% (7 триллионов). Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 19,3% (до 14 триллионов). Совокупные средства клиентов выросли на 20,5% (до 22,3 триллионов рублей).

С 26 февраля по 1 марта ВТБ проведет Стратегическую неделю, в рамках которой презентует новую Стратегию на 2024-2026 годы по направлениям: розница, средний и малый бизнес, технологии, корпоративно-инвестиционный бизнес, напомнил Дмитрий Пьянов.