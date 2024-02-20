Калужские экспортеры договорились о сотрудничестве с белорусскими партнерами

В Минске с 12 по 16 февраля прошла бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта Калужской области. Участие в ней в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» принимали пять калужских компаний из различных отраслей, рассказали в пресс-службе правительства.

Калужане провели переговоры с представителями продуктовых сетей, заводов, крупными дистрибьюторами. Кроме того, состоялась встреча с торговым представителем России в Беларуси.

Также обсуждалась возможность участия российских компаний в госзакупках через белорусские электронные площадки.