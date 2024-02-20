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Объем кредитования среднего и малого бизнеса превысил 3,1 триллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.02.2024 10:54 0 328
Объем кредитования среднего и малого бизнеса превысил 3,1 триллиона рублей

Рост по итогам 2023 года составил 27%. Две трети этой суммы пришлись на кредиты для инвестиционных целей, сообщил в ходе «Дня бизнеса» в Калининграде заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Наибольший спрос на кредитование в 2023 году банк фиксировал в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском крае. Главным образом - это сферы строительства, оптовой и розничной торговли и АПК.

Число заемщиков в сегменте среднего и малого бизнеса выросло на 35%.

- В 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами, - прокомментировал Денис Бортников. - Безусловно, на спрос оказали влияние разовые факторы, среди которых продолжающееся замещение внешнего долга внутренними кредитными средствами и финансирование сделок по приобретению активов покидающих рынок зарубежных компаний. При этом значительную долю прироста обеспечило проектное финансирование жилой стройки, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование текущей деятельности. Это хороший рост, формирующий основу экономики и роста ВВП.

Одним из драйверов роста кредитования СМБ выступает развитие экспресс-технологии выдачи кредитов с автоматизированным принятием решения за несколько минут. Портфель экспресс-кредитов по итогам года достиг 82 миллиардов рублей, что в 4,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Средняя сумма составила 2,5 миллиона рублей. 

По данным банка, «быстрые» кредиты востребованы во всех сферах бизнеса, но наибольшей популярностью пользуются среди предприятий торговли и услуг.

16 февраля в Калининграде при поддержке ВТБ и правительства Калининградской области прошел «День бизнеса» с участием ведущих предпринимателей региона.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.02.2024 10:54 0 328
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