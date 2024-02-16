Владислав Шапша встретился с представителями бизнеса

Первая в этом году встреча с бизнес-сообществом прошла в Торгово-промышленной палате региона.

- Схема прежняя, - рассказал Шапша. - Представители компаний рассказывают о том, какие вопросы нужно помочь решить. Вместе обсуждаем, как это сделать.

Основными темами обсуждения стали внедрение импортозамещающих IT-систем и кооперация калужских производителей спортивной одежды и экипировки.

- Профильным министрам на месте дал ряд поручений, - подчеркнул губернатор.