Минсельхоз провел профориентационную встречу со школьниками

Мероприятие прошло в Износковском районе.

Представители одного из вузов и руководители сельскохозяйственных организаций района рассказали старшеклассникам о своей работе.

Глава района Петр Маркелов пояснил, что в муниципалитете открываются новые предприятия, которым нужны молодые кадры.

Министерство сельского хозяйства каждый год заключает договоры о целевом обучении. В нынешнем году такой возможностью воспользовались 36 человек. Они получают дополнительно к стипендии 2500 рублей каждый месяц.

Как отмечают в правительстве области, такие встречи мотивируют старшеклассников. Сейчас сельское хозяйство региона обеспечено специалистами на 93%.