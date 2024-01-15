Госдолг Калужской области снизился почти на три миллиарда рублей

По состоянию на 1 января госдолг Калужской области составил 31,36 миллиарда рублей.

– Он полностью состоит из бюджетных кредитов из федерального бюджета. Долговая нагрузка – 43 %, – рассказала в понедельник министр финансов Валентина Авдеева.

За последние пять месяцев размер долга снизился почти на 3 миллиарда рублей.