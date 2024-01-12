Губернатор назвал сроки запуска бывшего завода «Фольксваген» в Калуге

Бывший завод «Фольксваген» в Калуге планируется запустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Последние штрихи в этих переговорах уже подведены, - цитирует его «Интерфакс».

Ранее профсоюзы сообщали, что на предприятии продлили простой до 29 февраля.

Пока нет информации, что именно за автомобили хотят производить в Калуге.