В Калуге начали собирать машины «Пежо»

В декабре в Калуге возобновилась работа автомобильного завода ПСМА. Тогда не сообщалось, что за машины там будут собирать, но некоторые подробности стали известны уже после новогодних каникул.

По информации РБК, в Калуге собирают машины на шасси Peugeot 3008/4008/5008.

Однако пока не сообщаются, под какой маркой они появятся на рынке. По примеру других российских заводов, это может быть китайский бренд.