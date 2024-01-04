В правительстве России уточнили срок запуска автозавода в Калуге

Глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 3 января, в интервью ТАСС сообщил, что первые автомобили на бывшем калужском «Фольксвагене» выйдут с конвейера в первой половине 2024 года.
Заместитель председателя правительства РФ подтвердил заявление губернатора Калужской области, сделанное им 26 декабря. Владислав Шапша тогда сказал, что запуск цехов бывшего Volkswagen переносится на 2024 год.
Компания «Арт-Финанс», которой принадлежат теперь производственные мощности бывшего Volkswagen, нашла технологического партнера.
- В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года, - заявил Денис Мантуров.
Напомним, раньше шел разговор о запуске производства в 2023 году.
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