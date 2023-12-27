Перезапуск бывшего завода «Фольксваген» в Калуге перенесли на 2024 год

В Калуге на этой неделе не успеют, как планировалось ранее, перезапустить бывший автомобильный завод «Фольксваген».

Это произойдет в начале 2024 года, сообщил 26 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Напомним, предприятие находится в простое с марта 2022 года. Нынешней весной немецкая компания продала завод российскому собственнику. В течение года появлялись сообщения, что там планируют выпускать китайские автомобили.