В Калуге возобновил сборку автомобилей еще один завод

В Калуге 18 декабря возобновил работу завод «ПСМА Рус». Там начали собирать легковые кроссоверы, сообщил во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей, - заявил Шапша. - В 2024 году начнется серийное производство. Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж.

Ранее, напомним, на бывшем заводе «Вольво» начали собирать грузовики «Некст».

Бывший «Фольксваген» пока не работает, но Шапша обещает хорошие новости:

- И по третьей площадке ждем хороших вестей со дня на день.