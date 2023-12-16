В Калужской области прошел IV Агропромышленный форум

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Калужской области прошел четвертый Агропромышленный форум. «Бизнес, который кормит» - такой девиз выбрали в этом году организаторы.

В правительстве региона рассказали, что в АПК области сейчас входят 225 сельхозорганизаций, 45 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 855 фермерских хозяйств и больше 116 тысяч личных подсобных хозяйств.

За последние пять лет Калужская область начала производить сельхозпродуктов почти в два раза больше – на сумму 72,6 миллиарда рублей.