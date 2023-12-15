В Калужской области выставили на продажу завод

В Калужской области выставлен на продажу фармацевтический завод «Сфера-Фарм» в индустриальном парке Ворсино.

- История длится уже несколько лет. Компания находится в стадии банкротства. Имеет огромные долги, - рассказал 15 декабря губернатор Владислав Шапша. - В том числе, перед сотрудниками – собственник не выплатил зарплаты. Знаю не понаслышке: практически на каждом моем прямом эфире люди жаловались на несправедливое к ним отношение. На сегодня имущественный комплекс «Сфера-Фарм» выставлен на продажу. Продажа единым блоком: зданий, земли, оборудования, - позволит найти нового инвестора и восстановить производство. И, конечно, погасить долги перед сотрудниками.

По словам Шапши, в сфере фармацевтики в Калужской области работает более 70 предприятий. И с новым инвестором предприятие в Ворсино должно возобновить деятельность.