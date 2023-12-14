В Калужской области изменили бюджет 2023 года

- Дополнительные средства будут направлены на социальную поддержку семей с детьми и лекарственное обеспечение граждан, - пояснила министр финансов Валентина Авдеева, - развитие здравоохранения, культуры, сельского хозяйства.

В четверг, 14 декабря, депутаты приняли поправки в бюджет Калужской области 2023 года.

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