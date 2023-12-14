Завод ПСМА в Калуге возобновит работу 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, в Калуге планируется возобновить работу завода ПСМА. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Какие модели автомобилей там будут собирать, пока не уточняется.

Напомним, предприятие остановило свою работу в апреле 2022 года из-за нехватки комплектующих.