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Утвержден бюджет Калуги на 2024 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2023 11:24 0 295
Утвержден бюджет Калуги на 2024 год

13 декабря состоялось заседание Городской Думы. Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили награду участнику специальной военной операции. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младший сержант санитарной службы штурмовой группы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка Артур Титов был награждён Орденом Мужества.      

Затем депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2024 год. 

На финансирование социально-культурной сферы выделяется 10 млрд. 747 млн. рублей.
357,8 млн. рублей выделяется на реализацию программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». 

33,7 млн. рублей будет направлено на обеспечение жильем молодых семей.

На совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории Калуги выделяется 1 млрд. 332,4 млн. рублей 

На совершенствование организации транспортного обслуживания населения – 690 млн. рублей. 

На реализацию программы «Городская среда» выделяется 606 миллионов рублей.

- Сегодня был окончательно утверждён бюджет Калуги на 2024 год, он традиционно для нашего города сохраняет социальную направленность – почти 68% средств будет использовано для финансирования системы образования, оказания социальной поддержки, развития культуры и спорта. Бюджет сбалансирован, дефицит отсутствует, это позволяет быть уверенными в том, что все социальные обязательства муниципалитета будут выполнены, – прокомментировал Юрий Моисеев.    

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2023 11:24 0 295
Тэги: городская дума
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