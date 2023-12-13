Утвержден бюджет Калуги на 2024 год

13 декабря состоялось заседание Городской Думы. Перед началом работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили награду участнику специальной военной операции. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младший сержант санитарной службы штурмовой группы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка Артур Титов был награждён Орденом Мужества.

Затем депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2024 год.

На финансирование социально-культурной сферы выделяется 10 млрд. 747 млн. рублей.

357,8 млн. рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

33,7 млн. рублей будет направлено на обеспечение жильем молодых семей.

На совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории Калуги выделяется 1 млрд. 332,4 млн. рублей

На совершенствование организации транспортного обслуживания населения – 690 млн. рублей.

На реализацию программы «Городская среда» выделяется 606 миллионов рублей.

- Сегодня был окончательно утверждён бюджет Калуги на 2024 год, он традиционно для нашего города сохраняет социальную направленность – почти 68% средств будет использовано для финансирования системы образования, оказания социальной поддержки, развития культуры и спорта. Бюджет сбалансирован, дефицит отсутствует, это позволяет быть уверенными в том, что все социальные обязательства муниципалитета будут выполнены, – прокомментировал Юрий Моисеев.