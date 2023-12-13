С бывшего завода «Фольксваген» в Калуге уволились 1300 человек

С начала октября с бывшего завода «Фольксваген» в Калуге уволились 1300 работников из остававшихся там 3700. Такие данные 12 декабря опубликовал профсоюз МПРА.

Напомним, предприятие остановилось в начале марта 2022 года. В нынешнем мае владельцы из Германии продали завод российской компании.

Сейчас, по информации МПРА, на простой на рабочем месте вызывают около 500 человек. Также отменена доставка на работу из других населенных пунктов. Конкретные планы по возобновлению работы пока не назывались.