В Калуге готовятся перезапустить завод ПСМА

В Калуге 14 декабря возобновит работу бывший завод «Вольво». В ближайшее время также обещают запустить и ПСМА.

Этот вопрос обсуждался во вторник на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с представителями компании «Автомобильные технологии».

- Обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода, - коротко прокомментировал глава региона.

Подробности он пообещал сообщить позже.