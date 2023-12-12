Бывший завод «Вольво» в Калуге возобновит работу 14 декабря

В четверг, 14 декабря, в Калуге возобновится работа бывшего завода «Вольво», который теперь называется «АМО». Там планируется собирать грузовики.

- Перезапуск завода прошел в короткие сроки, благодаря инициативе топ-менеджмента ГК «Промышленные инвестиции», активному содействию руководства региона и личному участию губернатора Калужской области Владиславу Шапше, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Ранее глава региона сообщал, что сборка грузовиков начнется до конца года.

С 1 декабря калужским заводом руководит Роман Петряев, до этого работавший в правительстве Рязанской области.

Напомним, по предварительной информации, в Калуге будут собирать грузовики «Урал».