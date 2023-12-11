В Калужской области увеличилась поддержка сельского хозяйства

В Калужской области увеличился объем сельскохозяйственной продукции, которую произвели малые предприятия.

Сейчас в регионе 116 тысяч личных подсобных хозяйств, 855 крестьянских хозяйств и 45 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Фермеры производят мясо, молоко, фрукты, овощи и ягоды. Например, 28 хозяйств выращивают малину в туннелях, объем производства – более 200 тонн, рассказали 11 декабря в правительстве региона.

Большую помощь сельскому хозяйству оказывают с помощью грантов.

За последние 12 лет на поддержку фермеров направили 1,479 миллиарда рублей.