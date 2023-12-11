В Калужской области вернут в оборот 15 тысяч гектаров сельхозземель

В сельском хозяйстве Калужской области работы не останавливаются и зимой.

В Перемышльском районе техника уничтожает деревья и кусты на землях, которые не использовались в последние 20 лет, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

- Всего в этом году будет введено в оборот 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель, - прокомментировали в министерстве.