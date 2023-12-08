В Калужской области импортозаместили стекла для «Ласточки»

Одно из обнинских предприятий изготовило боковое остекление кабины машиниста для известных скоростных электропоездов «Ласточка».

Как сообщил 8 декабря заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, разработка обладает высокой ударопрочностью. Стекло выдерживает столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч, устойчиво к динамическим нагрузкам и может эксплуатироваться в сложных метеоусловиях.

По данным министерства экономического развития и промышленности нашей области, стекло изготовлено из отечественных материалов и полностью замещает зарубежные аналоги.