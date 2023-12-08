Стало известно, какие грузовики начнут собирать на бывшем заводе «Вольво» в Калуге

В Калуге на бывшем заводе «Вольво» состоялся тестовый запуск сборочной линии автомобилей «Урал 6х4». Фото в пятницу, 8 декабря, опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль».

Сообщается, что продавать собранные в Калуге «Уралы» будут под брендами «АМО» или «Некст».

Напомним, 7 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что бывший «Вольво» запустится в ближайшие дни.