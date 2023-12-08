В Калужской области стало больше семейных ферм

В Калужской области расширяется практика создания семейных ферм, сообщили в пресс-службе правительства региона.

За последние 11 лет в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на поддержку фермеров направили более 1,4 миллиарда рублей.

- В том числе благодаря этому, сельские предприниматели укрепляют производственный потенциал своих предприятий и развивают новые направления бизнеса, - рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.