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В Калуге производство грузовиков на бывшем заводе «Вольво» запустят в ближайшие дни

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 14:20 6 1034
В Калуге производство грузовиков на бывшем заводе «Вольво» запустят в ближайшие дни

Производство грузовиков на бывшем заводе «Вольво» в Калуге возобновится в ближайшие дни, сообщил 7 декабря губернатор Владислав Шапша.

- Идут последние приготовления, - прокомментировал он. - Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях. 

В четверг Шапша встретился с генеральным директором группы компаний «Промышленные инвестиции» Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода «АМО» в Калуге Романом Петряевым.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 14:20 6 1034
Тэги: калужская область губернатор
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