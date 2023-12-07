В Калуге производство грузовиков на бывшем заводе «Вольво» запустят в ближайшие дни

Производство грузовиков на бывшем заводе «Вольво» в Калуге возобновится в ближайшие дни, сообщил 7 декабря губернатор Владислав Шапша.

- Идут последние приготовления, - прокомментировал он. - Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях.

В четверг Шапша встретился с генеральным директором группы компаний «Промышленные инвестиции» Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода «АМО» в Калуге Романом Петряевым.