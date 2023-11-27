В Калуге работникам бывшего завода «Фольксваген» предложили уволиться за три оклада

В Калуге новое руководство бывшего завода «Фольксваген» предложило работникам в течение четырех дней, с 27 по 30 ноября, уволиться по собственному желанию в обмен на выплату трех окладов. Об этом в понедельник сообщили в профсоюзе «Единство».

Также с людей при увольнении обещают не удерживать задолженность по отпускным и выданные ранее субсидии.

- Очевидно, что такое количество персонала для АГР в ближайшей перспективе не понадобится и он всеми силами, без совсем жестких на данный момент мер, пытается его убрать, но при этом очень не хочет, чтоб этот процесс был финансово затратным, - прокомментировали в профсоюзе. - Наша позиция в том, что вопрос компенсации при расторжении трудовых договоров – это вопрос урегулированный Коллективным договором и размеры установлены, 8-10 окладов в зависимости от стажа.

По информации «Единства», на заводе есть пласт работников, которые уже полноценно трудоустроены у других работодателей и ждут хоть каких-то выплат.

- На заводе есть пласт работников, которые не готовы терять своё время в бесцельном просиживании на рабочих местах, - рассказали также в профсоюзе. - На заводе есть пласт работников, которые не хотят заморачиваться и судиться по вопросам транспорта/оплаты простоя/обоснованности нахождения на рабочем месте и т.д. И для них, забрать 3 оклада, забыть этот завод и двигаться дальше, выглядит менее трудозатратно и выгоднее в моменте.