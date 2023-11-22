Товарооборот Калужской области и Вьетнама вырос в 10 раз за три года

За последние три года товарооборот Калужской области и Вьетнама вырос в 10 раз до 300 миллионов долларов. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с председателем Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань.

- Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран, - заявил Шапша. - В том числе с Ханоем, столицей Вьетнама.

Стороны договорились укреплять и расширять партнерство по различным направлениям. В частности, могут быть организованы перекрестные гастроли творческих коллективов.