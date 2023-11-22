Губернатор Калужской области из Китая поехал во Вьетнам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша продолжает свою рабочую поездку по Азии. Из Китая он отправился во Вьетнам.

Глава региона уже встретился с послом России во Вьетнаме Геннадием Бездетко и торгпредом России в этой стране Вячеславом Хариновым.

- Обсудили перспективы дальнейшего партнерства, новые совместные проекты с Вьетнамом, - рассказал Шапша. - И это не только экономическое сотрудничество. В следующем году наши страны отметят 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений. У нас есть планы взаимодействия в молодежной и туристической сферах, организации культурного обмена.

Губернатор напомнил, что Калужская область уже сотрудничает с Вьетнамом. В нашем регионе компания из этой страны создала молочные фермы и завод по переработке молока. Студенты из Вьетнама учатся в Калуге и Обнинске, через Ворсино налажены контейнерные перевозки между Россией и Вьетнамом.