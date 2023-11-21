Стали известны самые востребованные профессии в Калужской области

В Калужской области наблюдается дефицит кадров. По некоторым позициям количество вакансий превышает число резюме, сообщили 21 ноября в HeadHunter.

Больше всего в Калужской области не хватает токарей, фрезировщиков, шлифовщиков и агрономов.

Также большой спрос на автомойщиков, администраторов, швей, слесарей, операторов, врачей и главных врачей.

- В целом по Калужской области на одну вакансию сегодня приходится 2,9 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала, - заявили авторы исследования.