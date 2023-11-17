В Калужской области выделили 31,2 миллиона рублей на стартапы в сельском хозяйстве

В нынешнем году в Калужской области выделили из бюджета в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 31,2 миллиона рублей на поддержку сельских хозяйств.

По итогам конкурса гранты получили 12 предпринимателей, рассказала 17 ноября министр финансов региона Валентина Авдеева.

- Грантовые средства предоставлены на реализацию трёх проектов развития мясного скотоводства, шести проектов молочного скотоводства и по одному проекту садоводства, овощеводства и растениеводства, - прокомментировала Авдеева.