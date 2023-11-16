Новое предприятие появится в Кондрово

Экспертная комиссия одобрила проект локализации завода «Шиберг Технологии» на территории опережающего развития «Кондрово», сообщил 16 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Следующий этап – решение Минэкономразвития России о включении компании в перечень ТОР, - заявил он. - Сейчас в ТОР «Кондрово» их уже 9. Рассчитываем, что до конца года к ним присоединятся еще 2 производителя.

Проект предусматривает строительство завода по производству вентиляционных решеток и комплектующих для строительной отрасли. На новом предприятии хотят создать 145 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 138 миллионов рублей.