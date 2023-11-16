В Калуге сотрудников бывшего завода «Вольво» переводят в новую структуру

В Калуге завершен первый этап перевода сотрудников бывшего завода Volvo Trucks в структуры АО «Автомобильное моторное общество», сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Компания готовится к оформлению еще части специалистов в ближайшее время. Остальным на момент перезапуска производства предлагается несколько вариантов занятости.

Части сотрудников предлагают работу на других предприятиях группы компаний «Промышленные инвестиции» в разных регионах России.

Первые грузовики на обновленном предприятии в Калуге собираются выпустить до конца года.

- В перспективе планируется расширение номенклатуры специализированной автопродукции и, после стабилизации производственно-технологического цикла – увеличение объемов производства, - пояснили в правительстве. - К этому моменту востребованность в профессиональных кадрах, считают в компании, снова значительно возрастет и предприятие начнет процесс обратного рекрутинга.