Гранты и призы освободили от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ победителей региональных конкурсов и получателей грантов за счет региональных и местных бюджетов. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе правительства.

На данный момент при получении субсидии или гранта нужно платить налог в 13%. Благодаря новому закону регионы и муниципалитеты получат дополнительные деньги в бюджете.

Такая норма начнет действовать с 1 января.

Отметим, что ранее идею принять такой закон выдвинул сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.