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В Калужской области приняли в первом чтении бюджет на 2024 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2023 12:57 0 116
В Калужской области приняли в первом чтении бюджет на 2024 год

В четверг, 16 ноября, на заседании Законодательного Собрания Калужской области приняли в первом чтении проект Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В документ внесены поправки.

- В данных поправках учтено дополнительное распределение межбюджетных трансфертов Калужской области из федерального бюджета на 2024-2026 годы, - пояснила министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. - Калужской области дополнительно выделено из федерального бюджета на 2024 год – 4 млрд. 416 млн. рублей. 

Эти деньги распределятся следующим образом:

  • проведение капитального ремонта, оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций – 540 млн. рублей;
  • модернизация первичного звена здравоохранения – 504 млн. рублей;
  • приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 437 млн. рублей;
  • обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и реализацию полномочий в области лекарственного обеспечения – 514 млн. рублей;
  • предоставление пособий на третьего ребенка до трех лет – 405 млн. рублей;
  • модернизация школьных систем образования – 396 млн. рублей;
  • оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта – 291 млн. рублей;
  • осуществление полномочий в области лесных отношений – 241 млн. рублей;
  • строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения – 223 млн. рублей;
  • стимулирование программ развития жилищного строительства – 213 млн. рублей;
  • создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 133 млн. рублей;
  • обеспечение комплексного развития сельских территорий – 93 млн. рублей;
  • достижение показателей госпрограммы РФ «Развитие туризма» – 80 млн. рублей;
  • обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 79 млн. рублей;
  • обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 66 млн. рублей.

Основные параметры областного бюджета составят:

  • в 2024 году: доходы – 82 млрд. 362 млн. рублей, расходы – 83 млрд. 138 млн. рублей;
  • в 2025 году: доходы – 79 млрд. 462 млн. рублей, расходы – 76 млрд. 560 млн. рублей;
  • в 2026 году: доходы – 80 млрд. 82 млн. рублей, расходы – 76 млрд. 980 млн. рублей.

Во втором и третьем чтениях бюджет рассмотрят 30 ноября.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2023 12:57 0 116
Тэги: калужская область
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