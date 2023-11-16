Новое производство запустили в Калужской области

Компания «Системные продукты для строительства» запустила линию по производству клеевых химических анкеров в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Там собираются выпускать до 2,5 миллиона химических крепежных элементов в год, что позволит занять около 75% российского рынка.

- Проверил лично - прочность фантастическая, - заявил Шапша. - Клеевой анкер выдержал нагрузку более 2 тонн.