В Калужской области направили на реализацию нацпроектов более 14 миллиардов рублей

В Калужской области по данным на 14 ноября на финансирование национальных проектов направлено 14,045 миллиарда рублей. Такие данные опубликовала в среду министр финансов региона Валентина Авдеева.



На нацпроект «Жилье и городская среда» направили 3,2 миллиарда, на «Безопасные качественные дороги» - 3,2 миллиарда, на «Образование» - 2,8 миллиарда.



Реализация нацпроекта «Демография» профинансирована на 1,9 миллиарда рублей, «Здравоохранение» - на 997 миллионов рублей, «Культура» - на 775 миллионов.

Софья Фирсова, Фото: Министерство финансов Калужской области Опубликовано: 14.11.2023 10:04 215