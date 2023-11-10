В Калужской области направили на реализацию нацпроектов более 13 миллиардов рублей

В Калужской области по данным на 1 октября на финансирование национальных проектов направлено 13,889 миллиарда рублей. Такие данные опубликовала в среду министр финансов региона Валентина Авдеева.

На нацпроект «Жилье и городская среда» направили 3,2 миллиарда, на «Безопасные качественные дороги» - 3,1 миллиарда, на «Образование» - 2,8 миллиарда.

Реализация нацпроекта «Демография» профинансирована на 1,9 миллиарда рублей, «Здравоохранение» - на 972 миллиона рублей, «Культура» - на 700 миллионов.