Обнинский студент получил миллион рублей на стартап по мониторингу воздуха в промзонах

Студент кафедры атомной энергетики обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ Сергей Герасин стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Попов.

Сергей и его команда разработали систему мониторинга воздуха в промзонах.

За победу в конкурсе они получили грант на миллион рублей.

- Талантливая молодежь — залог успешного будущего, причем важно не столько заметить талант, сколько его поддержать, - прокомментировал Попов. - С этой задачей отлично справляется «Фонд содействия инновациям».