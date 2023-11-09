Новый бюджет Калужской области прошел публичные слушания

В четверг, 9 ноября, в Законодательном собрании Калужской области состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2024-2026 годы.

Доходы областного бюджета на 2024 год запланированы в объеме 78 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета составят 78,8 миллиарда.

На социальную сферу будет выделено 48,7 миллиарда рублей - 62 % от общей суммы расходов.

- В бюджете учтены все необходимые статьи расходов, - рассказала министр финансов Валентина Авдеева. - Несмотря на сложную геополитическую обстановку и приоритезацию бюджетных расходов на исполнение всех социальных обязательств, в проекте областного бюджета предусмотрены значительные средства на развитие экономики, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и коммунального хозяйства.

В первом чтении проект областного бюджета будет рассмотрен на заседании Заксобрания 16 ноября.