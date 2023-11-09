Обнинские ученые разработали метод обнаружения радиоактивных изотопов в воде

В Обнинске ученые Курчатовского института разработали метод обнаружения радиоактивных изотопов в воде. Для этого в воду добавляют специальные реактивы, которые реагируют на радиоактивные элементы свечением, рассказал 8 ноября заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

По его словам, смесь может полностью заменить зарубежные аналоги.

По предварительным данным, производство таких реактивов в 10 раз дешевле, чем покупка импортных веществ.

С помощью разработки можно будет снизить затраты на радиационный мониторинг территорий АЭС.

- Авторы начали оформление патента на разработку, - рассказал Владимир Попов. - Также ученые работают над созданием состава для определения углерода-14.