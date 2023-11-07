Молодые калужские аграрии получили 25 миллионов рублей подъемных за 2023 год

В Калужской области направили 25 миллионов рублей из бюджета на выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации. Об этом 7 ноября сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Деньги платят раз в квартал. В зависимости от вида полученного образования выплата составляет от 11 до 18 тысяч рублей.

Кроме того, раз в год в течение первых трех лет молодым специалистам выплачивают пособие от 36,5 до 91,5 тысячи рублей.