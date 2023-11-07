В Калужской области выросло производство картофеля и других овощей

В Калужской области практически завершилась уборка урожая, сообщил 7 ноября губернатор Владислав Шапша.

Картофеля собрано 40,1 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в прошлом году. Производство овощей открытого грунта увеличилось на 5% - до 12,2 тысячи тонн. Плодово-ягодной продукции произведено на 40% больше - 3,8 тысячи тонн.

- Зерна намолочено порядка 260 тыс. тонн, рапса - 28 тыс. тонн. Оба показателя на уровне прошлого года, - прокомментировал губернатор. - Важнейшая задача – заготовка кормов с учетом динамичного роста нашей приоритетной отрасли – молочного скотоводства. Заготовлено 606 тысяч тонн кормовых единиц. В расчете на одну условную голову скота - это плюс 32% к уровню прошлого года.

Шапша рассказал, что на поддержку аграриев направлены 2,1 миллиарда рублей.