Назначен генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области

Генеральным директором Агентства развития бизнеса Калужской области назначен Николай Тубеншляк. До этого с июня он занимал должность исполняющего обязанности, сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

Тубеншляк родился в Тбилиси. Ему 34 года.

- Николай Тубеншляк работает в системе поддержки бизнеса более 10 лет, - прокомментировал заместитель губернатора Владимир Попов. - Он прекрасный менеджер, отлично понимает все особенности господдержки и нюансы работы Агентства, где трудится слаженная, очень профессиональная команда. Уверен, что он сохранит высокий уровень организации работы с бизнесом и реализует качественно новые проекты.

Напомним, прежний руководитель агентства Стефан Перевалов летом был назначен главой администрации Людиновского района.