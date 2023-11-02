В Калуге и Обнинске стало меньше госзакупок и больше экономии средств

В Калуге и Обнинске уменьшилось количество госзакупок. Однако сэкономить на них получилось больше.

В двух крупнейших городах области с начала этого года был заключен 151 контракт. Для сравнения, в 2022-м году было 190 заключенных договоров.

За этот год на контрактах удалось сэкономить более 73 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма не превысила 66 тысяч, рассказал министр конкурентной политики области Николай Владимиров.