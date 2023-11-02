В Калужской области направили на реализацию нацпроектов 13,6 миллиарда рублей

В Калужской области по состоянию на 2 ноября на реализацию нацпроектов направили 13,614 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр финансов Калужской области Валентина Авдеева в четверг, 2 ноября.

Из этой суммы на жилье и городскую среду направили 3,1 миллиарда рублей, на дороги – 3 миллиарда рублей, а на образование – 2,9 миллиарда рублей.

На национальный проект Демография - 1,9 миллиарда рублей, а на здравоохранение потратили 967 миллионов рублей.