Стали известны подробности о новом производстве грузовиков в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 27 октября заявил, что в ноябре в Калуге возобновится работа бывшего завода «Вольво». До конца года там планируют собрать 50 грузовиков в партнерстве с заводом «Урал».

Подробности стали известны вечером в пятницу. Телеграм-канал «Русский автомобиль» опубликовал слайды из презентации, которую показали работникам завода.

В нынешнем году в Калуге соберут 50 грузовиков «Урал Next».

Выпуск до 2000 машин в год планируется наладить до 2026 года. Речь идет про «Уралы» и китайские грузовики. В 2027 году в планах нового руководства выйти на работу в две смены и 10 000 машин в год.

Также в Калуге планируют выпускать бескапотные кабины. Они будут использоваться для грузовиков, собранных здесь же, а также на заводе «Урала» в Челябинской области.

Бывшим работникам «Вольво» обещают индексировать зарплату на 15,6% при перезаключении контракта.

Слайды презентации.