В Калуге на бывшем заводе «Вольво» собираются выпускать до 10 тысяч автомобилей в год

Производство грузовых автомобилей на бывшем заводе «Вольво» в Калуге планируется возобновить в конце ноября. Об этом в пятницу, 27 октября, на международной деловой конференции и выставке InRussia заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- С конца ноября начинается сборка грузовиков, - приводит его слова агентство ТАСС. - В этом году мы соберем первые 50 машин.

По словам губернатора, в год планируется выпускать до 10 тысяч грузовиков. 650 человек, которые ранее работали на «Вольво», будут трудоустроены на новом предприятии.