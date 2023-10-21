Стала известна судьба калужского завода «Вольво»

В пятницу, 20 октября, телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил информацию о дальнейшей судьбе завода «Вольво» в Калуге. Там могут начать сборку китайских грузовиков Dongfeng.

По информации автора канала, фактическим хозяином завода в Калуге стал российский промышленник Дмитрий Стержнев. Сумма и условия сделки пока оглашены не были.

Сообщается, что производственным партнером выступит челябинский автозавод Урал. Как будет организовано взаимодействие, пока что не уточняется.

Часть работников вышли из режима простоя и говорят, что производство планируют запустить до 2024 года, сообщает «Русский автомобиль».